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Культура

Шоу «Сильнейшая нация мира» и живой звук: как в Пскове пройдёт фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

О том, как пройдёт музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» в Пскове, рассказали жителям и гостям города. Мероприятие состоится на площадке Финского парка в Пскове 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В Финском парке Пскова начнётся насыщенная программа музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». Этот массовый праздник для всей семьи уже полюбился псковичам – живой звук, открытая площадка и общая атмосфера никого не оставили равнодушными. В этом году гостей ожидает впечатляющее зрелище – шоу «Сильнейшая нация мира», где русские богатыри поразят зрителей уникальными номерами на грани человеческих возможностей. Будут организованы мастер-классы, спортивные, интерактивные зоны, фудкорт», – рассказали в учреждении. 

Фото: организаторы фестиваля

Хедлайнерами фестиваля выступят группы «ПилОт», «АнимациЯ» и «Собор». Петербургский коллектив «ПилОт» исполнит различные хиты и представит свои новинки. «Группа «АнимациЯ» – рок-коллектив порадует слушателей своими лучшими и самыми популярными песнями, как, например, хит «Родина», – подчеркнули в ТКД. 

Ещё один хедлайнер – поп-группа «Собор», музыкальный коллектив из Луганской Народной Республики. В учреждении отметили, что талантливое трио девушек звучит на всю страну, а написанные ими песни врываются в чарты всех радиостанций. В этом году публика также услышит песни групп «Постоянные» и «V.V. and BanD».

Кроме того, для гостей праздника будет работать интерактивная кабина Общероссийского народного фронта. В ней желающие смогут записать своё видеообращение в поддержку российских военных. 

Ранее глава Пскова Борис Елкин рассказывал, что для псковичей также подготовят мастер-классы по танцам, массовую зарядку, поэтическую локацию и концерт.

Завершится событие официальным гимном фестиваля. Мероприятие начнётся 12 августа в 14:00. Вход свободный. 

Напомним, проект «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта, Общественной палаты России, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, администрации города Пскова, Театрально-концертной дирекции Псковской области.

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