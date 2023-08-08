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Общество

30 боеприпасов времён ВОВ обнаружено в Бежаницком районе

30 боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружено в Бежаницком районе. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

Группой разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения в Бежаницком районе, в деревне Сменово, в поле идентифицированы три ручные гранаты РГО, 25 миномётных мин 82 мм, два артиллерийских снаряда 105 мм.

Ранее сообщалось, что боеприпасы и снаряды обнаружили ещё в двух районах. 

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