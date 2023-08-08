Снаряды времён ВОВ обнаружены в Великих Луках и Пушкинских Горах

19:27, 08 августа 2023, ПАИ

Снаряды и боеприпасы времён ВОВ обнаружен в Великих Луках и Пушкинских Горах. Об этом сообщила «Псковская сводка».

Группой разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения в Великих Луках на улице Гоголя идентифицирован артиллерийский снаряд диаметром 76 миллиметров.

Боеприпас также был обнаружен в Пушкиногорском районе, в деревне Жаворонки-Слепни: идентифицирована ручная граната РГД-33.