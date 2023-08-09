Студент ПсковГУ принимает участие в летней школе «Студтуризм 2023 – Балтийский маршрут»

13:27, 09 августа 2023, ПАИ

Студент истфака Николай Васин стал участником летней школы студенческих туристических сообществ «Студтуризм 2023 – Балтийский маршрут». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие проходит в эти дни в Калининграде. Участниками школы стали 40 активистов студенческих сообществ, реализующих программу молодёжного и студенческого туризма. Пятидневный образовательный интенсив проходит на базе БФУ имени И. Канта по трём трекам: организация и деятельность студенческих туристических сообществ, разработка туристических программ и экскурсий в формате «от студента к студенту», медиапродвижение и медиаконтент программы молодёжного и студенческого туризма.

Отметим, целью проекта является создание команды молодёжных студенческих туристических сообществ Северо-Западного федерального округа РФ, а также разработка и апробация пяти туристических экскурсионных программ в формате «от студента к студенту».

Программа летней школы включает туристические кейс-чемпионаты, образовательные воркшопы и мастер-классы, разработку и проведение экскурсий в формате краш-тестов, обмен опытом, командообразование и питчинг проектных идей. Кроме того, в ходе форума ребята разработают проекты, которые позволят развить посёлок Ясное в Калининградской области. 10 августа на закрытии форума будет выбран лучший проект, который начнёт реализовываться в ближайшее время.

Добавим, летняя школа реализовывается Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.