Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студент ПсковГУ принимает участие в летней школе «Студтуризм 2023 – Балтийский маршрут»

Студент истфака Николай Васин стал участником летней школы студенческих туристических сообществ «Студтуризм 2023 – Балтийский маршрут». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Мероприятие проходит в эти дни в Калининграде. Участниками школы стали 40 активистов студенческих сообществ, реализующих программу молодёжного и студенческого туризма. Пятидневный образовательный интенсив проходит на базе БФУ имени И. Канта по трём трекам: организация и деятельность студенческих туристических сообществ, разработка туристических программ и экскурсий в формате «от студента к студенту», медиапродвижение и медиаконтент программы молодёжного и студенческого туризма.

Отметим, целью проекта является создание команды молодёжных студенческих туристических сообществ Северо-Западного федерального округа РФ, а также разработка и апробация пяти туристических экскурсионных программ в формате «от студента к студенту».

Программа летней школы включает туристические кейс-чемпионаты, образовательные воркшопы и мастер-классы, разработку и проведение экскурсий в формате краш-тестов, обмен опытом, командообразование и питчинг проектных идей. Кроме того, в ходе форума ребята разработают проекты, которые позволят развить посёлок Ясное в Калининградской области. 10 августа на закрытии форума будет выбран лучший проект, который начнёт реализовываться в ближайшее время.

Добавим, летняя школа реализовывается Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 августа 2023

Разрушающуюся церковь Одигитрии в Пскове планируют начать реставрировать в 2024 году

09 августа 2023

Участок улицы Садовой временно закроют в Великих Луках

09 августа 2023

До 24 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 августа

09 августа 2023

Круглый стол «Рынок рабочих специальностей: спрос, предложения, перспективы» проходит в медиацентре ПАИ

09 августа 2023

Примеры обмана в соцсетях и способы защиты от него назвала псковичам эксперт

09 августа 2023

500 псковских семей оплатили образование детей с помощью маткапитала

09 августа 2023

858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ получил Сбербанк за семь месяцев

09 августа 2023

Закрасившего краской камеру видеонаблюдения вандала поймали в Великих Луках


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...