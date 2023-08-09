Илья Стрелков: Нужно соблюдать информационную гигиену

13:48, 09 августа 2023, ПАИ

Об устойчивости и защищенности российской избирательной системы рассказал руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков на круглом столе в медиацентре ПАИ, посвящённом предотвращению цифровых угроз в социальных сетях.

«В каждом своём выступлении я повторяю, что у нас система дистанционного электронного голосования надёжна. Было много вопросов, сможет ли ДЭГ устоять от вмешательства наших врагов с Запада – по моему мнению, мнению федеральных экспертов, только с этой стороны мы можем получить какие-то реальные угрозы вмешательства в наши выборные процессы. Я уверен, что ДЭГ выстоит, там крайне серьёзная защита», – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что единственные, кто может этому помешать, это наши западные враги и иноагенты, которые заинтересованы в дестабилизации российской системы.

По словам Ильи Стрелкова, особенно внимательными к информационной гигиене должны быть чиновники.

«Чиновники владеют большим числом аккаунтов с важной информацией. Есть уже случаи в Санкт-Петербурге, когда взламываются аккаунты чиновников и с них распространяется заведомо ложная информация – и она может быть использована против нашего государства. Нужно быть внимательным, соблюдать цифровую гигиену и максимально защищать свои аккаунты и паблики», – заключил он.

Добавим, что эксперты круглого стола посоветовали псковичам использовать двухфакторную аутентификацию, биометрию – отпечаток пальца, распознавание лица, чтобы защитить свои аккаунты от мошенников в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали новую тактику мошенников с Украины, которые вовлекают россиян в диверсионную деятельность.