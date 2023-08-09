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Общество

Почётное звание для работников ОПК учредили в России

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ». Об этом сообщил ТАСС.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почётное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», – говорится в тексте опубликованного на официальном портале правовой информации документа. Им же Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, который вступает в силу со дня подписания.

Это звание присваивается работникам организаций ОПК и другим гражданам, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Кроме того, этим званием могут быть отмечены заслуги в разработке, создании, внедрении в производство современных образцов вооружения, военной и специальной техники, высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Звание может быть присвоено за заслуги в выполнении с опережением графика производственных заданий, в разработке и реализации комплексных мер, направленных на обеспечение устойчивого инновационного развития ОПК.

Согласно утверждённому положению, почётное звание может быть присвоено не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица федеральных и отраслевых наград. Работники, занятые на особо вредных участках с тяжёлыми условиями труда, могут претендовать на получение этого звания через 15 лет с начала профессиональной деятельности. 

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