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Общество

После взрыва в Сергиевом Посаде восемь человек числятся пропавшими без вести

Продолжается разбор завалов на месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде, восемь человек числятся пропавшими без вести, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Акулов. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Продолжаю держать вас в курсе ситуации с ликвидацией последствий взрыва на территории Загорского оптико-механического завода. На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идёт разбор завалов, погибшие не найдены», – написал Акулов в своём телеграм-канале.

Он отметил, что нанесён урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения в котельной, пострадали окна и фасады в городской черте. На данный момент зарегистрировано 235 обращений местных жителей по поводу разрушений.

Как сообщалось, в среду в 10:45 на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошёл взрыв. Была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов. Ранее в Минздраве региона сообщали, что одна из пострадавших после взрыва скончалась в больнице.

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