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Общество

Снимать созревшие груши с деревьев советует сегодня народный календарь

Прохоры-Пармены наступили сегодня, 10 августа, по народному календарю, пишет calend.ru. 

В этот день православные поминают апостолов от семидесяти, выбранных учениками Иисуса Христа в числе семи диаконов. История такова: двенадцать апостолов созвали своих учеников и велели выбрать семь человек, которые бы занимались решением бытовых вопросов, пеклись о ежедневных нуждах, раздавали милостыню страждущим – с тем, чтобы сами апостолы могли уделять больше внимания распространению слова Божия. Избраны были Стефан, Филипп, Никанор, Тимон, Николай, Прохор и Пармен. В честь последних двух получил название народный праздник.

Предание сообщает, что Прохор был спутником апостола Петра, а впоследствии стал епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. Что касается Пармена, то его житие гласит: он с особенным усердием исполнял поручения апостолов и служил при трапезах, но скончался еще до того, как ученики Христа покинули Иерусалим. Впрочем, существует и другая версия: будто бы Пармен проповедовал Евангелие в Македонии и окончил жизнь мученической смертью при императора Траяне.

Главное правило этого дня на Руси звучало так: «Прохоры-Пармены – не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается.

День Прохора и Пармена был также праздником кузнецов, которых чествовали особенно. Эта профессия почиталась во все времена и во всех районах Руси. Кузнец ассоциировался с силой и мастерством, кроме того, ему приписывали магические способности – ведь он умеет укрощать огонь и металл. Нередко кузнецов считали чем-то вроде колдунов, а их жилье всегда строилось на отшибе. Этому есть и рациональное объяснение: расположение кузницы в отдалении от других домов деревни требовалось, чтобы обезопасить избы от пожара.

На Прохоры-Пармены следовало выкапывать луковицы тюльпанов и снимать созревшие груши с деревьев. Картофельная ботва начинала увядать – значит, можно было копать первые клубни и готовить блюда из молодой картошки.

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