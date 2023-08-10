В Госдуме предложили установить четырёхдневную рабочую неделю для многодетных семей

11:22, 10 августа 2023, ПАИ

В Госдуме предложили установить четырёхдневную рабочую неделю для многодетных родителей, сообщает газета «Известия».

Инициатива позволит создать баланс между карьерой и семейной жизнью, пояснил автор законопроекта лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Более того, предлагается сохранить зарплату членам многодетных семей на уровне сотрудников, которые работают по пять дней в неделю.

«В стране уже давно обсуждается возможность перевода всех работников на четырёхдневку, однако конкретных шагов к этому пока не предпринято. Мы предлагаем установить уже сейчас такую продолжительность работы для многодетных семей. Наши дети – наше будущее», – заявил он.

Сокращенная рабочая неделя в количестве 32 часов будет распространяться на работников, имеющих трёх и более детей в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из детей 14 лет. Инициатива, по словам Слуцкого, способствует увеличению времени для занятий с детьми и пропорциональным распределением внимания на всех.

Депутаты из других фракций оценивают законопроект неоднозначно. Депутат от «Единой России» Андрей Исаев заявил, что инициатива «заслуживает обсуждения», но может привести к дискриминации многодетных. «Таких работников будут стараться не принимать на работу. Зачем нужен работник, который будет работать меньше, а получать как все?» – выразил мнение парламентарий.

Предложение о четырёхдневной неделе для многодетных может заработать, если часы, которые они не доработают, будут субсидироваться за счёт государства, считает эксперт по трудоустройству и развитию карьеры Гарри Мурадян.