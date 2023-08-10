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Девять участников форума «Истоки» окрестились в Псково-Печерском монастыре

Девять участников молодёжного историко-культурного форума «Истоки» окрестились в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом рассказал насельник обители, иеромонах Анастасий (Байков) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото организаторов форума «Истоки». Фотография носит иллюстративный характер

«В первую смену окрестились четверо детей и один взрослый, в остальных сменах крестили по два человека, а в эту смену уже три заявки. Один уже точно решил, двое думают, сейчас ходят на беседы, может быть, тоже решатся», – рассказал иеромонах Анастасий.

Гость студии уточнил, что участникам форума «Истоки» хватает восьми дней для принятия решения о крещении. Это связано с тем, что на мероприятии происходит очень интенсивное взаимодействие между людьми.

«За восемь дней удаётся сделать гораздо больше, чем в обычной нашей жизни, когда ты проводишь пару бесед перед крещением с родителями и крёстными», – сказал он.

Иеромонах Анастасий добавил, что в каждую смену форума проводится три-четыре беседы с желающими, и часто эти беседы длятся до пяти часов. «Час-два даёшь основную информацию, а потом – очень много ответов на вопросы», – уточнил он.

Добавим, организаторы форума подготовили пять заездов различных тематик. Четвёртая смена заезда «Истоки» – «Созидание» – стартовала 6 августа. Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» 5 июля.

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

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