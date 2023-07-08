Торжественная церемония открытия центра «Истоки» состоялась в Печорах

18:05, 08 июля 2023, ПАИ

Торжественная церемония открытия историко-культурного центра «Истоки» состоялась в Печорах на территории паломнического центра Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Росмолодёжи Ксения Разуваева, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Сергей Кириенко поздравил участников форума с его открытием от имени президента Владимира Путина. «Присоединяюсь к поздравлениям в День семьи, любви и верности. Не первый раз мы собираемся на псовской земле. Смысл "Истоков" - в традициях, истории, ценностях. Если они сильны, тогда Россия может двигаться вперёд и справиться с любым вызовом. В этих традициях, корнях - и опора и великая сила. Не случайно «Истоки» теперь не просто летний форум, а круглогодичный центр», - сказал он.



Кириенко отметил, что на базе форума открывается ещё и круглогодичный центр. По поручению президента созданы всего четыре таких центра компетенции по стране: Сенеж, Машук, Таврида. «Теперь и центр «Истоки» стал участником такой большой семьи», - подчеркнул он.

«Рад приветствовать на псковской земле. Неслучайно здесь открывается смена «Семейные ценности». Говорят «Все дороги идут в Рим», можно сказать, что все повести рано или поздно ведут в Псков. О святых семье Пётра и Февронии Муромских - повесть тоже написал псовский монах. Изучайте великую историю, традицию, огромное количество храмов», - поприветствовал участников форума губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ключ от истоков, подписанный почётными гостями, передали директору форума «Истоки» Борису Сынтину и самым маленьким участникам – подрастающему поколению.

Ранее сообщалось, что организаторы провели экскурсию по основным площадкам форума «Истоки» в Печорах, а позже прошёл семейный парад.

Отметим, что форум «Истоки» проходит с 5 июля по 23 августа. Экологические активности от волонтёров-экологов «Делай!» и РЭО будут организованы в рамках первого заезда «Семейные ценности» с 5 по 12 июля, а ключевые события форума проходят 8 июля.

Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет: молодые семьи с детьми (в возрасте от семи лет), члены и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь») при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.