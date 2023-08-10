Выставка «Музыка и живопись» открылась в Великолукском районе

18:06, 10 августа 2023, ПАИ

Открытие выставки «Музыка и живопись» состоялось в Пореченском библиотечно-досуговом центре в Великолукском районе. Об этом пишет районная газета «Наш путь».



Фото: Газета Великолукского района "Наш путь"



Фото: Газета Великолукского района "Наш путь"



Фото: Газета Великолукского района "Наш путь"





Автором портретов стал член Союза художников России, член Петровской академии наук и искусств Владимир Травкин.

На выставке представлено 28 портретов местных вокалистов, юных композиторов и музыкантов, а также известных певцов, таких как Филипп Киркоров, Михаил Боярский, Наталья Гулькина и другие.

На открытии выставки художник рассказал о своих творческих достижениях. После этого жители и гости Поречья узнали о том, почему был написан тот или иной портрет.

Все желающие могут посетить выставку в течение августа.