Гости Изборского музея-заповедника смогут на один день стать археологами
Почувствовать себя археологами смогут гости Изборского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.
15 августа в 14:00 во внутреннем дворике выставочного зала сотрудники Изборского музея-заповедника проведут бесплатную интерактивную программу «Археологическая песочница», приуроченную к Дню археолога.
Юным гостям музея представится возможность в игровой форме освоить азы этой важнейшей профессии. Археологические исследования будут проходить в импровизированном раскопе, разбитом на квадраты: здесь каждый участник специальным инструментом сможет разыскать ценный артефакт. После этого находку нужно будет очистить, задокументировать и написать свой первый отчёт.
Чтобы принять участие в «Археологической песочнице», необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону (8 8112) 33-16-17.
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