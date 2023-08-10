Гости Изборского музея-заповедника смогут на один день стать археологами

21:05, 10 августа 2023, ПАИ

Почувствовать себя археологами смогут гости Изборского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

15 августа в 14:00 во внутреннем дворике выставочного зала сотрудники Изборского музея-заповедника проведут бесплатную интерактивную программу «Археологическая песочница», приуроченную к Дню археолога.

Юным гостям музея представится возможность в игровой форме освоить азы этой важнейшей профессии. Археологические исследования будут проходить в импровизированном раскопе, разбитом на квадраты: здесь каждый участник специальным инструментом сможет разыскать ценный артефакт. После этого находку нужно будет очистить, задокументировать и написать свой первый отчёт.

Чтобы принять участие в «Археологической песочнице», необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону (8 8112) 33-16-17.