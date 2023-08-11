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Общество

Каждый четвёртый житель страны до конца года увидит проект «Россия в деле»

Новый просветительский сериал Фонда гуманитарных проектов, захватив онлайн-аудиторию, пришёл в российские регионы, где в формате показов на ТВ охватил уже более десяти миллионов человек. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: Фонд гуманитарных проектов

Фонд гуманитарных проектов регулярно в русле профориентационной деятельности проводит всероссийские акции-показы своих сериалов. Весной 2023 года при поддержке социальной сети «ВКонтакте» и мультимедийной онлайн-платформы «Смотрим.ру» был запущен просветительский видеопроект «Россия в деле», который в первую неделю старта посмотрели более четырёх миллионов пользователей «ВКонтакте», или 3 % россиян.

«Россия в деле» является продолжением нашумевшего профориентационного сериала «Билет в будущее», вышедшего в 2022 году. Видеопроект осуществляется при софинансировании проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

Летом десятисерийный фильм о достижениях российской индустрии в гражданском авиастроении, производстве новых материалов, судостроении, медицине, генетике и в других сферах увидели зрители региональных телекомпаний страны. В июле – августе на 30 телеканалах в 25 областях страны начался премьерный показ сериала «Россия в деле».

К концу года общая аудитория регионального телевизионного показа составит 34 миллиона 446 тысяч человек. Телезрители узнают о том, как российские специалисты «редактируют» ДНК растения и в сжатые сроки получают новый сорт, как производят отечественные самолёты и суда на подводных крыльях, как первые в мире разработали и запустили автономную систему судовождения.

Просветительский видеопроект поддержали телекомпании по всей стране: от Карелии и Архангельска до Алтайского и Красноярского краёв, от Астраханской и Волгоградской областей до Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, от Брянской области и Крыма до Хабаровска.

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