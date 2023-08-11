Григорий Стороненков поздравил псковских реставраторов с наступающим Днём строителя

16:32, 11 августа 2023, ПАИ

С наступающим Днём строителя поздравил коллектив Псковской реставрационной мастерской № 1 депутат гордумы Григорий Стороненков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

От имени депутатов гордумы Григорий Стороненков поздравил реставраторов и вручил им благодарственные письма.

«Среди профессиональных праздников День строителя занимает особое место. Ваша работа приносит огромную пользу псковичам. Желаю вам и сотрудникам крепкого здоровья, мира, удачи, стабильности и процветания!» – подчеркнул он.

Добавим, что в России 13 августа отмечается День строителя. В этот день поздравляют проектировщиков зданий, монтажников, каменщиков, конструкторов и всех тех, кто причастен к данной отрасли.