ФОТОФАКТ. Настенный рисунок реставрируют в Печорах
Граффити обновляют на стене дома на улице Свободы в Печорах. Об этом сообщает газета «Печорская правда».
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Фото: Газета Печорского района «Печорская правда»
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Фото: Газета Печорского района «Печорская правда»
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Фото: Газета Печорского района «Печорская правда»
Реставрацией рисунка занимается арт-студия творческого объединения «Феникс» при поддержке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Художники освежат краски, а также сделают надпись на стене более актуальной.
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