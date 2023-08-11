ФОТОФАКТ. Настенный рисунок реставрируют в Печорах

16:41, 11 августа 2023, ПАИ

Граффити обновляют на стене дома на улице Свободы в Печорах. Об этом сообщает газета «Печорская правда».



Фото: Газета Печорского района «Печорская правда»



Фото: Газета Печорского района «Печорская правда»



Фото: Газета Печорского района «Печорская правда»





Реставрацией рисунка занимается арт-студия творческого объединения «Феникс» при поддержке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Художники освежат краски, а также сделают надпись на стене более актуальной.