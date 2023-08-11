День физкультурника отметят на великолукском острове Дятлинка

23:41, 11 августа 2023, ПАИ

День физкультурника отметят на острове Дятлинка в Великих Луках 12 августа. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на городскую администрацию.

Официальный старт мероприятия запланирован на 11:00, после чего начнутся соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, стритболу, дартсу. Также в этот день все желающие смогут пройти тестирование на нормативы ВФСК ГТО.