Участники СВО смогут перевестись на бюджет в университетах и колледжах

21:38, 11 августа 2023, ПАИ

Студенты университетов и колледжей, участвовавшие в специальной военной операции, получат возможность перевестись на бесплатную форму обучения, даже несмотря на отсутствие вакантных мест. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правительство.

«Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления подготовки или укрупнённой группы профессий на другую. Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счёт бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете», – объяснили в пресс-службе кабинета министров.

Перераспределение мест будет идти внутри образовательной организации независимо от формы обучения (очной, вечерней или заочной) на соответствующем курсе, уточнили в пресс-службе.

«Решение о перераспределении вакантных мест будет приниматься специальным коллегиальным органом, созданным в колледже или вузе. Основанием для перевода будет служить заявление учащегося», – добавили в пресс-службе.