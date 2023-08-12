Интерактивные площадки начали работу в рамках фестиваля «Русское лето. ZаРоссию»

14:50, 12 августа 2023, ПАИ

Интерактивные площадки начали работу в рамках фестиваля «Русское лето. ZаРоссию», который проходит на площадке Финского парка в Пскове сегодня, 12 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

На территории оборудована спортивная площадка для занятия баскетболом, где прямо сейчас проходят соревнования.

Помимо этого, рядом расположена точка для сдачи ГТО.

Также псковичи и гости города могут помочь в плетении маскировочных сетей для участников СВО и отправить письмо военнослужащим на фронт.

Ещё одной точкой на карте мероприятия стали игры с детьми, которые проводят волонтёры, а также соревнования на спортивных мечах.

Также для гостей работает интерактивная кабина Общероссийского народного фронта. Там желающие смогут записать своё видеообращение в поддержку российских военных.

Вход на мероприятие свободный. На площадке для помощи в навигации работают волонтёры.

Программа фестиваля начнётся в 15:00.

Узнать программу фестиваля можно здесь.