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Общество

Опубликована программа фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Пскове

Опубликована программа фестиваля «Русское лето. ZаРоссию», который пройдёт в Пскове 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Мероприятие начнётся в Финском парке в 14:00 и завершится в 22:15.

До начала концертной программы зрители увидят выступление поэтессы Марии Ватутиной.

Участница шоу «Танцы на ТНТ» Ева Уварова проведёт танцевальный мастер-класс, а кандидат в мастера спорта по спортивной аэробике Александра Мосолова – массовую зарядку.

На сцене состоится шоу «Сильнейшая нация мира»: русские богатыри поразят зрителей уникальными номерами на грани человеческих возможностей.

В 17:30 начнутся выступления поп-группы из Луганской народной республики «Собор», коллектива «Постоянные» из Пскова и V.V. and BanD из Великих Лук.

В 19:40 и 21:00 перед гостями мероприятия выступят хедлайнеры фестиваля – группа «АнимациЯ» и петербургский коллектив «ПилОт».

Кроме того, в рамках фестиваля будут организованы спортивные площадки, детская игровая зона, фудкорт. Также будет работать мобильная студия, где все желающие смогут записать своё видеообращение в поддержку российских военных.

Вход на фестиваль свободный.

Ранее сообщалось, что к фестивалю в Финском парке началась установка сцены.

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