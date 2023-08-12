Призёров онлайн-конкурса спортивных достижений наградили в Опочке

16:23, 12 августа 2023, ПАИ

Призёров онлайн-конкурса спортивных достижений, приуроченного к Всероссийскому дню физкультурника, наградили в Опочке на спортивной площадке «Газпром». Об этом сообщает районная газета «Красный маяк».

Начальник отдела по социальной политике Наталья Рахова отметила, что результат зависел не только от количества набранных «лайков», но и решения членов экспертного жюри.

Первое место заняла Оксана Кирея, на второй строчке расположилась Анастасия Иванова, а замкнула тройку лидеров Карина Фёдорова.

Однако дипломами и памятными призами наградили всех конкурсантов. Таким образом, помимо призёров, глава Опочецкого района Юрий Ильин наградил Никиту Петрова, Валерию Кару, сестёр Корбаковых и семью Ларионовых.