Призёров онлайн-конкурса спортивных достижений наградили в Опочке
Призёров онлайн-конкурса спортивных достижений, приуроченного к Всероссийскому дню физкультурника, наградили в Опочке на спортивной площадке «Газпром». Об этом сообщает районная газета «Красный маяк».
Начальник отдела по социальной политике Наталья Рахова отметила, что результат зависел не только от количества набранных «лайков», но и решения членов экспертного жюри.
Первое место заняла Оксана Кирея, на второй строчке расположилась Анастасия Иванова, а замкнула тройку лидеров Карина Фёдорова.
Однако дипломами и памятными призами наградили всех конкурсантов. Таким образом, помимо призёров, глава Опочецкого района Юрий Ильин наградил Никиту Петрова, Валерию Кару, сестёр Корбаковых и семью Ларионовых.
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