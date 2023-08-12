Какие существуют меры поддержки врачей, рассказали псковичам

18:26, 12 августа 2023, ПАИ

Какие в Псковской области существуют меры поддержки врачей, рассказали в Telegram-канале областного комитета по здравоохранению.

На сегодняшний день в целях привлечения специалистов и ликвидации кадрового дефицита в Псковской области действует несколько мер поддержки.

В первую очередь, это предоставление служебного жилья с правом его дальнейшей приватизации по истечении семи лет работы, а также компенсация коммерческого найма жилья (врачам – до 11 тысяч рублей ежемесячно, фельдшерам скорой помощи – до семи тысяч рублей ежемесячно). Также действует программа «Льготная ипотека» с компенсацией за счёт средств областного бюджета до 30 % стоимости приобретаемого жилья.

Осуществляется выплата подъёмных (300 тысяч рублей – врачам поликлинического звена и фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, 150 тысяч рублей – врачам неполиклинического звена, 100 тысяч рублей – фельдшерам скорой помощи, 50 тысяч рублей – остальным средним медицинским работникам).

Предусмотрены ежеквартальные доплаты врачам и фельдшерам участковой службы – до 60 тысяч рублей врачам, до 30 тысяч рублей фельдшерам.

Меры поддержки в Псковской области предусмотрены и для будущих специалистов. Студентам, заключившим договор о целевом обучении, предоставляется выплата стипендий:

– ординаторам – в размере до 10 тысяч рублей ежемесячно (пять тысяч рублей ежемесячно и пять тысяч рублей ежемесячно при прохождении практики на базе государственных медицинских организаций Псковской области). Такие стипендии в 2022 году получали 63 человека;

– студентам на целевом обучении в медицинских вузах – до шести тысяч рублей ежемесячно (три тысячи рублей ежемесячно и три тысячи рублей ежемесячно при прохождении практики на базе государственных медицинских организаций Псковской области). В прошлом году эти стипендии получали 257 человек;

– студентам медицинских колледжей Псковской области – в размере трёх тысяч рублей ежемесячно.