Более 50 херсонских детей отправили на отдых в Крым при поддержке Псковской области

17:50, 13 августа 2023, ПАИ

Более 50 детей из Херсонской области отправили на отдых в Крым благодаря поддержке Псковской области. Об этом сообщается в официальной группе региона в соцсети «ВКонтакте».

«На текущий момент правительством Псковской области совместно с Министерством образования Херсонской области организован отдых 52 детей на территории Республики Крым. Помимо общих организационных вопросов, мы взяли на себя обязательства по финансовому обеспечению отдыха», – отметил представитель шеф-региона Псковской области Артём Нуштакин.

Он добавил, что шеф-регион оказал спонсорскую поддержку, чтобы дети смогли радостно и играючи провести летние каникулы на море.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.