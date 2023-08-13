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Общество

Более 50 херсонских детей отправили на отдых в Крым при поддержке Псковской области

Более 50 детей из Херсонской области отправили на отдых в Крым благодаря поддержке Псковской области. Об этом сообщается в официальной группе региона в соцсети «ВКонтакте».

Фото: официальная группа Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

«На текущий момент правительством Псковской области совместно с Министерством образования Херсонской области организован отдых 52 детей на территории Республики Крым. Помимо общих организационных вопросов, мы взяли на себя обязательства по финансовому обеспечению отдыха», – отметил представитель шеф-региона Псковской области Артём Нуштакин.

Он добавил, что шеф-регион оказал спонсорскую поддержку, чтобы дети смогли радостно и играючи провести летние каникулы на море.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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