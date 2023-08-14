Выставка известных художников откроется в Печорах

19:22, 14 августа 2023, ПАИ

15 августа в 12:00 Печорский районный центр культуры приглашает на открытие выставки «Путь к свету». Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

В экспозиции, посвящённой 550-летию Псково-Печерского монастыря, можно будет увидеть произведения двадцати пяти профессиональных художников, выпускников МГАХИ им. В. И. Сурикова, учеников почётного члена Российской академии художеств Андрея Очнева.

Участники объединения «Мастерская 18» являются членами Союза художников России, Московского союза художников, Творческого союза художников России. Основные темы картин – православные мотивы, храмы и монастыри.

Выставка будет работать до 31 августа 2023 года.