В Куньинском районе оборудуют площадку для выгула домашних животных

20:03, 14 августа 2023, ПАИ

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об ответственном обращении с животными в деятельности администрации сельского поселения «Куньинская волость», в ходе которой выявлены нарушения. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба прокуратуры Псковской области.

Согласно пункту 1790 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», должен быть контроль за соблюдением правил содержания, выгула домашних животных. Выгул животных проводится на специальных территориях, обозначенных табличками и оборудованных контейнерами для сбора экскрементов животных.

Однако в деревне Ущицы пустырь, граничащий с улицей Победы и участком земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 0,4 га и в деревне Боталово пустырь, расположенный за зданием бывшего правления колхоза, общей площадью 0,2 га площадки для выгула животных в соответствии с установленными требованиями не обустроены.

В связи с выявленными нарушениями в Великолукский районный суд прокуратурой района направлено исковое заявление об обязании администрации сельского поселения «Куньинская волость» обустроить на территории Куньинской волости на вышеуказанных участках площадки для выгула животных, а именно установить обозначающую табличку и контейнер для сбора экскрементов животных.

В настоящее время исковое заявление рассмотрено, требования прокурора удовлетворены.

Устранение нарушений взято прокуратурой района под контроль.