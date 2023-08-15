Более половины россиян интересуются размером зарплаты коллег и начальства

10:27, 15 августа 2023, ПАИ

Более половины россиян хотели бы знать размер зарплаты своих коллег и начальства, каждый десятый обсуждает эту тему с коллегами. Об сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы «Работа.ру».

«Больше половины респондентов (52 %) хотели бы выяснить, сколько получают коллеги и начальство, в то время как 48 % опрошенных заявили, что эта информация для них не важна», – говорится в исследовании.

Согласно опросу, чем младше сотрудник, тем ему интереснее доход коллег. Среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет 75 % хотят знать, сколько зарабатывают их коллеги. Среди опрошенных в возрасте от 30 до 39 таких уже 60 %, а в возрасте от 40 до 49 – 53 %. Меньше всего доход коллег заботит участников опроса старше 50 лет.

Отмечается также, что 10 % респондентов часто говорят на работе с сотрудниками о зарплате, в то время как 40 % не обсуждают эту тему вообще. Половина (50 %) опрошенных говорят о своей зарплате только с некоторыми коллегами. При этом мужчины затрагивают тему зарплаты чаще, чем женщины (13 % против 7 % соответственно).

Кроме того, 58 % россиян считают, что их коллеги на аналогичных позициях зарабатывают столько же, сколько и они сами. 36 % думают, что в коллективе получают больше, а 6 % считают, что остальные зарабатывают меньше. Также женщины чаще мужчин считают, что их зарплата меньше коллег – 56 % и 44 % соответственно.