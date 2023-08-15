Великолучане приняли участие в фестивале воздухоплавания в Рязани

18:00, 15 августа 2023, ПАИ

Четверо великолучан: Евгений Кравченко, Владимир Богданов, Вадим Салцевич и Максим Валуев – приняли участие в фестивале воздухоплавания «Небо России», который завершился в Рязани. В рамках мероприятия была разыграна вторая в рейтинге воздухоплавателей награда – кубок России по воздухоплавательному спорту. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

По итогам нескольких соревновательных дней обладателем кубка России по воздухоплавательному спорту 2023 года стал рязанский пилот Владимир Ермаков. Второе место завоевал действующий двукратный чемпион России – туляк Дмитрий Жохов.

Евгений Кравченко из Великих Лук занял пятое место, Владимир Богданов и Максим Валуев – седьмое и восьмое соответственно. Вадим Салцевич, который только в мае получил пилотское удостоверение, стал семнадцатым.

«Отметим, что уже сейчас в Великих Луках идёт активная подготовка к будущей XXVIII Международной встрече воздухоплавателей. Мероприятия планируется провести в период с 10 по 16 июня 2024 года. Уже разработана предварительная программа встречи», – говорится в сообщении.