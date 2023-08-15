Новую остановку установили в деревне Гавры Пыталовского района
Новую остановку установили в деревне Гавры Пыталовского района. От этом сообщил паблик «Подслушано Гавры» в соцсети «ВКонтакте».
«Помните я подписи собирала насчёт остановки? Вот теперь она у нас есть. Ура, ура!» – гласит сообщение в группе.
Жители деревни выражают благодарность главе Пыталовского района Вере Кондратьевой, а также работникам дорожной службы.
«При расчистке места под площадку для высадки пассажиров они не стали спиливать два клёна, а аккуратно обрезали лишние ветки и между клёнами сделали площадку. Ну очень красиво и гармонично она там расположилась!» – отметили в паблике.
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