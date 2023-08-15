Новую остановку установили в деревне Гавры Пыталовского района

22:26, 15 августа 2023, ПАИ

Новую остановку установили в деревне Гавры Пыталовского района. От этом сообщил паблик «Подслушано Гавры» в соцсети «ВКонтакте».

«Помните я подписи собирала насчёт остановки? Вот теперь она у нас есть. Ура, ура!» – гласит сообщение в группе.

Жители деревни выражают благодарность главе Пыталовского района Вере Кондратьевой, а также работникам дорожной службы.

«При расчистке места под площадку для высадки пассажиров они не стали спиливать два клёна, а аккуратно обрезали лишние ветки и между клёнами сделали площадку. Ну очень красиво и гармонично она там расположилась!» – отметили в паблике.