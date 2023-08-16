Яблочный пирог и феерия аэростатов: опубликована программа Дня города в Великих Луках

11:07, 16 августа 2023, ПАИ

Опубликована афиша празднования основных мероприятий, посвящённых Дню города в Великих Луках. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на комитет культуры администрации города.

26 августа:

С 11:00 до 12:00 состоится церемония открытия Дня города, а также награждение великолучан памятной медалью «Великие Луки – город воинской славы» и благодарственными письмами главы города. Помимо этого, гости смогут услышать колокольный звон и угоститься яблочным пирогом. Место проведения – площадь Вознесения.

С 12:00 до 14:00 в сквере имени А. С. Пушкина пройдёт праздничная программа «Библиотечные истории».

С 12:00 до 13:00 состоится торжественное открытие выставки «Городские миражи. Духовные истоки» в Краеведческом музее Великих Лук (площадь Матросова, 1).

Также с 13:00 до 17:00 пройдёт фестиваль «Потешная флотилия Петра I». Место проведения – акватория реки Ловать.

Помимо этого, с 13:00 до 18:00 в парке «Петровский» будут работать интерактивные площадки и ярмарка декоративно-прикладного творчества.

А с 15:00 до 22:00 состоятся тематические концертные программы на Летней эстраде.

С 17:00 до 18:00 пройдут литературные встречи «Край мой любимый» в мемориальном доме-музее академика И. М. Виноградова (улица Ставского, 48).

Также с 21:00 до 22:00 на площади Матросова состоится феерия аэростатов.

Программа спортивных мероприятий на 26 августа:

С 8:00 до 11:00 пройдёт турнир по рыбной ловле на спиннинг и удочку. Место проведения – городской пляж на реке Ловать.

В 11:00 на территории ФОКОТа на острове Дятлинка состоится торжественное открытие соревнований.

В 11:00 состоится турнир по настольному теннису. Место проведения – Дом спорта, улица Клевцова, 4.

Помимо этого, в 11:00 пройдёт турнир по жиму лежа (СК «Арена», остров Дятлинка); в 11:20 – зарядка с чемпионом и открытый турнир по стритболу (ФОКОТ, остров Дятлинка); открытый турнир по мини-футболу среди девочек и открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов (футбольное поле, остров Дятлинка).

Также в 11:20 состоятся открытый турнир по пляжному волейболу (спортивная площадка, остров Дятлинка); выполнение нормативов ВФСК ГТО (ФОКОТ, остров Дятлинка); турнир по дартсу, весёлые старты и соревнования по Blazepod среди детей (ФОКОТ, остров Дятлинка).