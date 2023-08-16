Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения» проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения» проходит в медиацентре ПАИ в рамках еженедельного бизнес-проекта.
Темы для обсуждения:
1. Как решиться на смену профессии в зрелом возрасте?
2. Какие возможности есть у псковичей для смены профессии?
3. Готовы ли предприятия региона брать возрастных специалистов-новичков?
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Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения» проходит в медиацентре ПАИ