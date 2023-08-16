Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения» проходит в медиацентре ПАИ

15:01, 16 августа 2023, ПАИ

Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения» проходит в медиацентре ПАИ в рамках еженедельного бизнес-проекта.

Темы для обсуждения:

1. Как решиться на смену профессии в зрелом возрасте?

2. Какие возможности есть у псковичей для смены профессии?

3. Готовы ли предприятия региона брать возрастных специалистов-новичков?