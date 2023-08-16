Вопросы догазификации Локнянского района обсудили в администрации
Рабочее совещание главы Локнянского района Нины Степановой с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олегом Басниковым состоялось в администрации 15 августа. Об этом сообщила газета «Восход».
На встрече также присутствовали специалисты АО «Газпром газораспределение Псков», представители подрядной организации и директор Центра социального обслуживания Локнянского района Юлия Владимирова.
Главной темой совещания стало обсуждение вопросов по ходу и темпам догазификации в посёлке Локня. Затрагивали вопрос по подключению газа в домах льготных категорий граждан. Особое внимание уделили согласованию перехода газопровода через железную дорогу и увеличению темпов выполнения эскизных планов для осуществления внутренних работ по догазификации частных домов.
Нина Степанова предложила вести работы поэтапно по улицам, чтобы можно было планово приводить дороги посёлка в порядок.
По итогам совещания согласовали следующие вопросы:
– для льготных категорий граждан все работы по догазификации будут выполнены до конца 2023 года в полном объёме;
– сроки перезаключения договоров для льготных категорий граждан будут сокращены с 30 дней до 10 дней;
Будет увеличено количество бригад для выполнения эскизных планов для осуществления внутренних работ по догазификации частных домов.
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