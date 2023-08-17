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Общество

Собирать урожай чеснока и лука советует сегодня народный календарь

День Авдотьи Малиновки наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

В этот день отмечают память святой Евдокии (в русской традиции — Авдотьи), которая жила в IV веке и была знатной римлянкой. В числе 9000 христиан ее взяли в плен войска персидского царя Сапора. Находясь в плену, святая проповедовала среди персидских женщин и многих из них обратила в христианство. За это она подверглась жестоким истязаниям, а потом была обезглавлена.

О том, что русские люди ждали от праздника святой Евдокии, хорошо говорят ее прозвища: Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В эту пору поспевала дикая малина, и детвора спешила в лес с туесами, чтобы набрать побольше сладких ягод.

На Авдотью — последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти. Поэтому рачительные хозяева торопились убрать ботву, пока она не высохла, и сложить ее в компостную яму. Собирали также урожай чеснока и лука. И то, и другое часто шло вместе с огурцами в засолку.

Сеногнойкой же Авдотью прозвали потому, что в ее день часто случались дожди, из-за которых сено мокнет и гниет. «Не иди, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут», – просили люди в этот день. Сено к Авдотье обычно уже было убрано в копны, но этого мало – даже так оно могло испортиться, нужно было поскорее спрятать его под крышу. «В долгах не деньги, в копнах не сено», – говорили по этому поводу крестьяне. По этому дню обычно судили, каким будет ноябрь.

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