До +29 градусов ожидается в Псковской области 18 августа

16:19, 17 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Будет дуть ветер северных, северо-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе он будет порывистым.

Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.