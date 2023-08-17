До +29 градусов ожидается в Псковской области 18 августа
Переменная облачность ожидается в Псковской области 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Будет дуть ветер северных, северо-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе он будет порывистым.
Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +24 до +29 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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