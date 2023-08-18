Более 16 тысяч пособий выплатили на Херсонщине с помощью псковской информационной системы

11:31, 18 августа 2023, ПАИ

Более 16 тысяч пособий выплатили в Херсонской области с помощью внедрения продукта «Социальный комплекс» Псковской области. Об этом доложил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«На внедрение нашего программного продукта согласились три региона – это Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская области. Мы уже провели колоссальную работу по каждому из регионов. Например, в Херсонской области с помощью нашего программного продукта было выплачено более 16 тысяч пособий, в том числе те пособия, которые выплатили людям, пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС», – отметил Виталий Рахманов.

Он также сообщил, что с 16 августа в Псковской области находятся представители из Херсонщины. «Они приняли ваше приглашение [приглашение губернатора Михаила Ведерникова. – ПАИ] на приезд в регион для прохождения семинара-обучения. 16 августа у нас были установочные встречи – мы посетили территориальный отдел соцзащиты в Пскове. На самом деле получилась очень продуктивная встреча, потому что из Херсонской области приехали не только руководители, но и специалисты. Мы как раз просили об этом, для того чтобы они поговорили с нашими специалистами и обменялись информацией, контактами и получили ответы на многие вопросы», – подчеркнул начальник управления цифрового развития и связи.

Виталий Рахманов добавил, что основные мероприятия запланированы на сегодня, 18 августа. Для специалистов из Херсонской области пройдёт шестичасовой обучающий марафон. «Будет как практика, так и теория. В конце каждый участник получит индивидуальное задание и попробует полностью провести выплату [выплату на пособие. – ПАИ]», – заключил он.

Отметим, что информационная система «Социальный комплекс» является инновационной отечественной разработкой, предназначенной для комплексной автоматизации деятельности организаций социального обслуживания граждан путём создания и ведения баз данных по социальным выплатам субъекта Российской Федерации, ведения личных дел и произведения начислений гражданам.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.