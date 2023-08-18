Псковский врач назвала причину распространения кори

15:00, 18 августа 2023, ПАИ

Причину распространения кори в стране назвала главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В этом году во многих областях возникали вспышки кори. Это действительно забытая детская инфекция, ей давно не болели. Вспышки связаны с тем, что выросло количество мигрантов. Они приезжают из тех регионов, где не вакцинируют от кори», – отметила она.

Гость студии подчеркнула, что корь – это очень контагиозное заболевание. «Если ты не привит и имел контакт, то ты заболеешь в 100 % случаев», – пояснила врач.

«Процент вакцинированных детей по Псковской области всегда стабилен в течение многих лет. Мы должны прививать где-то 95 % детского населения. Не входят в эту группу отказники и те, у кого есть противопоказания. 95 % детей ежегодно прививается от кори», – рассказала Эльвира Мелех и добавила, что первую вакцину ставят в год, а ревакцинация проходит в шесть лет.

«Если человек привит дважды, то он практически на 100 % защищён от этой инфекции», – резюмировала она.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая также добавила, что по регламентам вакцинация взрослых проводится до 35 лет, а после этого возраста – только по эпидемическим показаниям.