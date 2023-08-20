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Общество

Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд  

Сэкономить до 20 % можно, купив билеты на поезд в обе стороны или по невозвратному тарифу, рассказал агентству «Прайм» руководитель транспортных сервисов «Яндекс Путешествий» Василий Бурнин. 

«При покупке билетов сразу в обе стороны, а не по отдельности, можно сэкономить до 20 %. Точный размер скидки зависит от направления и других факторов, но так будет точно дешевле, чем покупать билеты по отдельности», — поделился Василий Бурнин.

Эксперт подчеркнул, что приобретать билеты на популярные направления или в высокий сезон лучше не меньше чем за 35–37 дней до отправления – так можно сэкономить до 40 % стоимости и выбрать подходящие места в вагоне. Билет на поезд с отправлением в обед или другое неудобное время тоже будет стоить дешевле.

Он отметил, что в течение года есть несколько периодов, когда действует пониженный тариф на вагоны СВ, купе и плацкарт, и выгода от базового тарифа может достигать 15 %. В основном это периоды между праздниками и школьными каникулами, например «с 9 января по 21 февраля, март до начала школьных каникул, практически весь апрель, период с середины сентября до середины октября, а также ноябрь после длинных выходных и декабрь до начала новогодних праздников».

Ещё, по словам Бурнина, сэкономить 10-20 % можно, купив билет по невозвратному тарифу, однако такие билеты есть не на всех поездах.

«Если вы путешествуете не в сезон или в непопулярном направлении, можно покупать билеты и за несколько дней до отправления. Так вы можете сэкономить из-за низкого спроса. Кроме того, не позднее чем за пять дней до отправления поезда могут добавить дополнительные вагоны в состав. Если билетов на нужный вам поезд нет в моменте и вы покупаете билеты близко к дате отправления, можно рискнуть и подождать ещё немного – билеты могут появиться, причём по выгодной цене», – добавил он.

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