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Общество

Спрос на IT-специалистов в России вырос в четыре раза

Спрос на квалифицированных IT-специалистов в августе 2023 года вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вместе с этим увеличились также зарплатные предложения, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего директора платформы «Авито Работа» Артема Кумпель.

«По данным «Авито Работы», в августе 2023 года спрос на квалифицированные кадры в IT-сфере увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Зарплатные предложения демонстрируют рост вместе со спросом», — сказал Артём Кумпель.

Он уточнил, что средняя предлагаемая заработная плата в отрасли выросла на 23 % за последний год и достигла отметки 60 503 рубля в месяц. В разных вакансиях оклады достигают больших сумм, всё зависит от квалификации и опыта. Например, frontend-разработчику предлагают до 300 тысяч рублей в месяц.

Спрос на операторов ПК вырос в 3,2 раза, а усреднённые зарплатные предложения — на 50 %, до 49 792 рубля. Также востребованы специалисты по компьютерной технике: число таких вакансий увеличилось в 1,9 раза, оклад им стали предлагать на 20 % больше — 72 768 рублей. Программистов стали искать в 1,3 раза чаще за последний год, а предлагаемые заработные платы выросли на 15 % (73 029 рублей).

«Судя по востребованным вакансиям, сегодня работодателям IT-отрасли интересны специалисты как с высшим образованием, так и со средним. Согласно недавно проведённому опросу, в котором участвовало более 10 тысяч работающих россиян, 67 % представителей IT-сферы назвали получение среднего профессионального образования по их направлению перспективным», — добавил Артём Кумпель.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек, несмотря на то что кадровая база отрасли увеличилась на 13 % за прошлый год. Министр отметил, что отрасль информационных технологий продолжает расти и активно развиваться: за прошлый год на 22 % вырос объём продаж российских IT-решений.

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