Две пары кроссовок и рюкзак пытался похитить пскович
Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже одежды мужчину в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Сегодня, 20 августа, в 8:30 из магазина на Рижском проспекте сотрудникам вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича 1999 года рождения, который похитил из торгового зала две пары кроссовок и рюкзак.
По факту хищения проводится проверка.
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20 августа 2023
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