Две пары кроссовок и рюкзак пытался похитить пскович

13:49, 20 августа 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже одежды мужчину в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 20 августа, в 8:30 из магазина на Рижском проспекте сотрудникам вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича 1999 года рождения, который похитил из торгового зала две пары кроссовок и рюкзак.



По факту хищения проводится проверка.

