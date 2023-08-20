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Общество

Основатель компании Adobe Джон Уорнок умер в возрасте 82 лет

Один из основателей Adobe Джон Уорнок умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил ТАСС.

«Его видение и энтузиазм позволили компании Adobe создать такие новаторские разработки, как Illustrator, повсеместно используемый формат файлов PDF, а также Acrobat, Photoshop и Premiere Pro, определив эпоху настольных компьютеров и открыв творческий потенциал и возможности для миллионов людей», – говорится в заявлении председателя совета директоров и генерального директора Adobe Шантану Нарайен, опубликованном на сайте компании.

Уорнок основал Adobe в 1982 году вместе с Чарльзом Гешке, с которым они до этого работали в компании Xerox. Первым продуктом новой компании стал язык описания страниц PostScript. За свои достижения Уорнок был награждён Национальной медалью за технологии и инновации президентом США Бараком Обамой, Премией Маркони – за вклад в развитие информатики и коммуникаций и другими.

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