Основатель компании Adobe Джон Уорнок умер в возрасте 82 лет

23:06, 20 августа 2023, ПАИ

Один из основателей Adobe Джон Уорнок умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил ТАСС.

«Его видение и энтузиазм позволили компании Adobe создать такие новаторские разработки, как Illustrator, повсеместно используемый формат файлов PDF, а также Acrobat, Photoshop и Premiere Pro, определив эпоху настольных компьютеров и открыв творческий потенциал и возможности для миллионов людей», – говорится в заявлении председателя совета директоров и генерального директора Adobe Шантану Нарайен, опубликованном на сайте компании.

Уорнок основал Adobe в 1982 году вместе с Чарльзом Гешке, с которым они до этого работали в компании Xerox. Первым продуктом новой компании стал язык описания страниц PostScript. За свои достижения Уорнок был награждён Национальной медалью за технологии и инновации президентом США Бараком Обамой, Премией Маркони – за вклад в развитие информатики и коммуникаций и другими.