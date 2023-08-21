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Общество

Анализ на энтеробиоз: в Пскове продлили время работы детского кабинета

Сдать соскоб на энтеробиоз теперь можно с 9:00 до 17:00 в детских поликлиниках Пскова. Об этом сообщила главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото ПАИ

Ранее процедуру проводили с 9:00 до 10:00. «Идёт большой поток детей после каникул в детские сады и школы. Сейчас в этом есть большая потребность, поэтому мы удлинили рабочий день», – пояснила врач.

По её словам, это временная мера и 31 августа, когда поток детей снизится, кабинеты перейдут на прежний режим работы.

Эльвира Мелех также подчеркнула, что направление дают на месте, у лаборатории. «Можно получить направления у фельдшеров, которые осматривают детей. Также можно получить направление в самой лаборатории. Такая возможность тоже есть. Если не нужен осмотр, а нужен только соскоб, то можно обратиться в лабораторию», – сказала она.

Сдать соскоб на энтеробиоз в детских городских поликлиниках можно на улице Петровской, 49 (кабинет № 43) и улице Кузнецкой, 21 (кабинет № 116).

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