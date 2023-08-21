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Общество

Список псковских дач начала XX века опубликовали архивисты

Список псковских дач и курортов начала XX века опубликовал Госархив Псковской области в своём телеграм-канале.

Само явление – дача – получило широкое распространение в конце XIX века. Горожане стремились на лето уехать из шумных и пыльных городов. Нередко в пригородах благодаря усердию местных предпринимателей появлялись небольшие дачные посёлки, каждый домик в котором сдавался в аренду. 

В фондах Государственного архива Псковской области есть ценный для исследователей русских дач документ – «Список дачных местностей и курортов, находящихся в Псковском уезде», датированный 1902 годом.

В перечне можно увидеть такие привычные для псковичей наименования: Черёха, Любятово, Козий Брод. Многие из этих местностей стали частью современного Пскова. 

Количество жителей этих местечек в дачный сезон заметно увеличивалось. К примеру, в Черёхе – с 84 до 800 человек, а в Лисьих Горках – с 40 до 100.

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