Пыталовский район открыт для инвестиций в сфере добычи торфа

15:03, 22 августа 2023, ПАИ

Пыталовский район открыт для инвестиций в сфере добычи торфа. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В нашем районе большие залежи торфа. У нас работает торфопредприятие «Торрос», недавно заявлялись ещё одни, но что-то пока активность свою прекратили. У нас, к сожалению, нет других залежей полезных ископаемых, но вот добыча и переработка торфа могли бы пойти на поток», – отметила глава района. Она также подчеркнула, что Пыталовский район открыт к инвестициям и в других сферах, в том числе в сфере туризма и сельского хозяйства.

Вера Кондратьева отметила, что Пыталовский район имеет три инвестиционные площадки, а также сотрудничает с Фондом инвестиционного развития Псковской области, но из-за удалённости от федеральной трассы и важных железнодорожных маршрутов территория не получает достаточно инвестиций.

Напомним, что по итогам прошлого года объём добычи торфа в Псковской области составил около 146 тысяч тонн.