Фестиваль сигнальных вышек предложили провести в Пыталовском районе

15:28, 22 августа 2023, ПАИ

Фестиваль сигнальных вышек предложили провести в Пыталовском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Вера Кондратьева отметила, что фестиваль предложил провести урбанист, автор курса лекций для комплекса «Сколково» Святослав Мурунов. «Он был у нас недавно, проводил анкетирование жителей города, мы пытались выработать стратегию развития, чем мы можем привлечь на нашу территорию туристов», – рассказала она.

Глава муниципалитета добавила, что Пыталовский район – пограничная территория, здесь имеется большое количество холмов, на которых располагаются храмы с сигнальными вышками. «Это мог бы быть единственный фестиваль, на котором по нашим холмам можно было бы пройти и эти сигнальные огни зажечь», – отметила она.

Вера Кондратьева также отметила, что Пыталовский район открыт для инвесторов, особенно в сфере туризма. «Мы можем привлечь туристов, чтобы они проехали по нашим храмам. У нас очень хорошие храмы – Вышгородок, храм в Коровске, которые относятся к XV, XVIII векам. Можно посмотреть, увидеть, запечатлеть. Историю могут рассказать наши краеведы или в Музее Дружбы народов. Это всё возможно», – подытожила глава района.