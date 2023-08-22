Почти 800 домов планируют газифицировать в Дновском районе

16:47, 22 августа 2023, ПАИ

45 домов в Дно на сегодняшний день подключены к природному газу благодаря реализации программы социальной газификации частных домовладений. Об этом сообщили на совещании в администрации района, пишет газета «Дновец».

Глава Дновского района Михаил Шауркин провёл рабочую встречу с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олегом Басниковым и заместителем генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорем Мелузовым. На встрече участники обсудили вопросы, связанные с реализацией программы по бесплатной газификации до границ земельных участков.

Всего в Дновском районе планируется в рамках этой программы газифицировать 799 домов. На данный момент договор на проведение соответствующих работ заключён с 381 собственником. Газопровод подведён к границам 240 участков, природный газ подключён в 45 домах.

«Это очень хороший показатель. Нам удаётся идти такими быстрыми темпами благодаря тесному и конструктивному сотрудничеству с администрацией Дновского района. Глава района всегда с нами на связи, мы оперативно решаем все возникающие проблемы. Нашу совместную работу считаем продуктивной», – отметило руководство газовых компаний.

По словам участников встречи, сейчас основная задача – подвести природный газ в дома, чьи собственники имеют право на получение субсидии на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельного участка. Отдельным категориям граждан положена компенсация от государства на эти цели – до 100 тысяч рублей.

В Дновском районе на получение субсидии подали заявление 19 льготников, с 16 из них договоры уже заключены.

«Подчеркнём, что субсидия предусмотрена в размере не более 100 тысяч рублей, и многие льготники ошибочно думают, что этой суммы хватит, чтобы природный газ провести в дом и установить оборудование. Нет, реалии таковы, что всё же придётся определённую сумму доплачивать и льготникам. Но, тем не менее, 100 тысяч – это большая часть затрат, и данная субсидия – хорошая мера поддержки», – отметили специалисты АО «Газпром газораспределение Псков».

Напомним, что догазификация – это проведение газа бесплатно до границы земельного участка домовладения. А вот за проведение газа внутри участка и непосредственно в дом, установку оборудования собственнику придётся платить. Конкретная сумма расходов рассчитывается в индивидуальном порядке для каждого домовладения, учитываются многие параметры: и длина участка, по которому будет проложена газовая труба, и марка, вид газового оборудования, и многое-многое другое.

На совещании также разъяснили, есть ли у газовиков приоритет, к каким домам проводить газ по программе догазификации в первую очередь.

«Конечно, в первую очередь мы проводим газ к домовладениям, чьи собственники вносят предоплату за дальнейшие работы – проведение газа в дом и установку оборудования. Но это не значит, что без предоплаты мы к другим домам газ не поведём. Наша задача – выполнить все работы по социальной газификации 799 домов в Дновском районе, и мы её обязательно выполним», – заключили специалисты АО «Газпром газораспределение Псков».