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Псковские полицейские отметили День флага вручением паспортов молодым гражданам страны

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Торжественное мероприятие прошло в УМВД России по Псковской области в День Государственного флага России сегодня, 22 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На плацу Центра профессиональной подготовки регионального УМВД построились молодые полицейские, которые сейчас проходят обучение. С поздравительным словом к ним обратился заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. Он подчеркнул, что «государственный флаг – это особый символ нашей страны, задача любого сотрудника полиции - чтить, гордиться и защищать его во время каждого дня на службе».

Торжественную церемонию выноса Государственного флага Российской Федерации под гимн страны провела знаменная группа УМВД России по Псковской области и участковый уполномоченный полиции группы УУП ОУУП и ПДН МО МВД России «Печорский» младший лейтенант полиции Константин Егоров.

Кроме того, в праздничный день поздравления получали и юные граждане страны: в памятную дату на плацу центра десять псковичей, достигшие возраста 14 лет, получили паспорта.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев призвал юношей и девушек гордиться славной историей своей страны и с гордостью носить звание гражданина Российской Федерации. Он напомнил ребятам, что паспорт - это важный юридический документ, удостоверяющий личность гражданина любой страны. И обладатель его во всей полноте несет ответственность за свои поступки.

Юная псковичка Александра Макарова, выступившая с ответным словом, призналась, что получать свой первый документ для любого подростка очень волнительно, но этот день теперь запомнится каждому, кто получил паспорт, – ведь он совпал с государственным праздником страны.

«В этот день не обошлось и без подарков: свои творческие номера для присутствующих подготовили артисты коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области», – уточнили в пресс-службе.

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