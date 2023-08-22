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Общество

Островские полицейские получили награды и почётные грамоты

В ОМВД России по Островскому району состоялась торжественная церемония награждения сотрудников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В ней приняли участие начальник Управления МВД России по Псковской генерал-майор полиции Алексей Овсянников и начальник ОМВД России по Островскому району подполковник полиции Анатолий Алексеев. Руководитель группы по работе с личным составом ОМВД капитан полиции Наталия Будко объявила приказ о награждении почётными грамотами МВД России.

Почётными грамотами МВД России награждены майор полиции Наталья Кот, начальник отделения охраны общественного порядка ОМВД России по Островскому району и старший лейтенант полиции Алексей Фёдоров, государственный инспектор безопасности дорожного движения регистрационной группы ГИБДД ОМВД России по Островскому району.

Коллеги и друзья тепло поздравили виновников торжества с этим памятным событием в их жизни.

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