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Общество

Пельмени «На Ловати» и пироги «Великие»: Гастрономическая площадка развернётся на Дне города в Великих Луках

Гастрономическая площадка «Великолукская трапеза» будет работать в рамках праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня города, в Великих Луках. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на комитет культуры администрации муниципалитета.

Фото: Luki-News

Так, специально для великолучан и гостей города будут представлены блюда: окрошка по-великолукски, пельмени «На Ловати», пироги «Великие», уха «Царская».

Площадка начнёт свою работу в Петровском парке 26 августа в 16:00.

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