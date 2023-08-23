Пельмени «На Ловати» и пироги «Великие»: Гастрономическая площадка развернётся на Дне города в Великих Луках

17:46, 23 августа 2023, ПАИ

Гастрономическая площадка «Великолукская трапеза» будет работать в рамках праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня города, в Великих Луках. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на комитет культуры администрации муниципалитета.

Так, специально для великолучан и гостей города будут представлены блюда: окрошка по-великолукски, пельмени «На Ловати», пироги «Великие», уха «Царская».

Площадка начнёт свою работу в Петровском парке 26 августа в 16:00.