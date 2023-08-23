Мурал-благодарность с флагом Псковской области появился в Геническе

16:57, 23 августа 2023, ПАИ

22 августа в Геническе Херсонской области состоялось торжественное открытие мурала, частью которого стал и флаг Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Произведение стало не только украшением города, но и благодарностью шеф-регионам за помощь в восстановлении инфраструктуры округа.

Патриотический мурал был открыт в честь Дня российского флага при содействии партии «Единая Россия».

В арт-объекте отражены российские правители, которые связаны с Херсонской областью, и флаги регионов-шефов, которые принимают участие в восстановлении Херсонской области. Глава Генической администрации Елена Терских выразила благодарность Псковской области, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Краснодарскому краю, Калининградской и Рязанской областям за помощь Геническому муниципальному округу.

Напомним, что Псковская область взяла шефство и над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.