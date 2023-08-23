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Общество

На Рижском проспекте и в Финском парке установят знаки «Пешеходная дорожка»

Глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале рассказал о решении комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове.  

Фото: телеграм-канал «Борис Елкин»

«Перед началом учебного года особое внимание [уделяется] безопасности вблизи школ. Кое-где есть дефекты разметки и ИДН, деревья мешают обзору. Поручил до конца августа устранить все замечания. Снова возник вопрос: забор или живая изгородь вдоль дорог? Кустарник не мешает пешеходам переходить дорогу в неположенном месте, а ограждение не всегда оправданно и красиво. Решили повышать культуру участников дорожного движения. Рейды ГИБДД нам в помощь», – отметил глава города.

На светофор и программное обеспечение для перекрёстка Октябрьского проспекта и улицы Гоголя в бюджете пока нет средств. Чтобы повысить безопасность, для начала необходимо обрезать деревья, проработать вопрос с дополнительной подсветкой пешеходного перехода и установкой видеокамеры на пропуск пешеходов.

По просьбам граждан у дома № 70 на Рижском проспекте и в Финском парке установят знаки «Пешеходная дорожка»: это значит, что машины смогут заезжать на неё только для разгрузки товаров.

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