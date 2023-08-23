Диетолог рассказал о пользе орехов для людей старше 60 лет

22:34, 23 августа 2023, ПАИ

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил о пользе орехов для людей старше 60 лет.

По словам специалиста, в орехах высокое содержание магния и витаминов группы В – элементов, необходимых пожилым людям, поскольку у них часто имеются проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами.

«Магний и витамины группы B укрепляют нервную систему, а также облегчают и улучшают работу сердца», – подчеркнул Арзамасцев.

Он отметил, что также в орехах содержится хром, хорошо снижающий тягу к сладкому у пожилых людей с избытком веса и нарушением углеводного обмена.

Кроме того, орехи содержат много кремния и витамина Е, которые способствуют улучшению внешнего вида: они хорошо влияют на здоровье волос, кожи и ногтей. Также орехи способствуют улучшению заживления ран.