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Общество

Диетолог рассказал о пользе орехов для людей старше 60 лет

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил о пользе орехов для людей старше 60 лет. 

По словам специалиста, в орехах высокое содержание магния и витаминов группы В – элементов, необходимых пожилым людям, поскольку у них часто имеются проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами.

«Магний и витамины группы B укрепляют нервную систему, а также облегчают и улучшают работу сердца», – подчеркнул Арзамасцев.

Он отметил, что также в орехах содержится хром, хорошо снижающий тягу к сладкому у пожилых людей с избытком веса и нарушением углеводного обмена.

Кроме того, орехи содержат много кремния и витамина Е, которые способствуют улучшению внешнего вида: они хорошо влияют на здоровье волос, кожи и ногтей. Также орехи способствуют улучшению заживления ран.

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